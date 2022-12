UPDATE Cum se pot pierde 150.000 de lei din cauza birocratiei si a unor functionari neglijenti. Caz de la "Spiridon"

Banii care ar trebui folositi pentru pacientii spitalelor se intorc la buget din cauza birocratiei. Spitalul "Sf. Spiridon" a pierdut 159.000 lei pentru ca medicii nu au completat toate rubricile unor fise de spitalizare de zi, in valoare de doar 6.400 de lei. Nici cand cazul a ajuns in instanta, juristii spitalului nu s-au prea agitat. Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa stabileasca soarta banilor.Directia de Control si Integritate din cadrul Ministerului Sanatatii a efectuat in ... citeste toata stirea