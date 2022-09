"Update" de 4,5 milioane de euro la un mare spital iesean. Acum arata ca unul din Occident

Investitie majora la Spitalul "Parhon" din Iasi: reabilitare si dotare cu aparatura in valoare de aproximativ 4,5 milioane de euro. "Sectia ATI are acum toate facilitatile pe care le au sectii din strainatate".La Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" au fost modernizate si reabilitate Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva, Blocul Operator si Compartimentul de Transplant Renal, precum si Compartimentul de Imagistica si Radiologie. Investitia care s-a ridicat in total la aproape 4,5 milioane de ... citeste toata stirea