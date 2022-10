(UPDATE) Iasi: O autoutilitara cu ucraineni, inclusiv copii, s-a rasturnat pe sosea - FOTO

Un accident rutier s-a produs vineri dupa ora 12.00 in localitatea Razboieni, comuna Ion Neculce (judetul Iasi), pe DN 28, unde o autoutilitara s-a rasturnat.UPDATE:"In accidentul rutier de la Razboieni, de langa Targu Frumos, a fost implicata o duba in care se aflau doi adulti si doi copii de origine ucraineana si un autoturism in care era doar soferul. Au fost dirijate la caz echipaje de prim ajutor de la Targu Frumos, Podu Iloaiei, echipaje de la Serviciul de Ambulanta Judetean cu ... citeste toata stirea