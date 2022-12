Un autoturism s-a rastunat in aceasta dimineata pe raza localitatii Tutora.COMUNICAT IPJ Iasi:La data de 06 decembrie a.c., in jurul orei 09.00, politistii rutieri ieseni au fost sesizati despre un faptul ca un auto s-a rasturnat pe DJ 249, pe raza localitatii Esutora, iar o soferita este incarcerata. In urma evenimentului rutier a rezultat decesul femeii. Cercetarile continua ... citeste toata stirea