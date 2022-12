UPDATE: Romeo Vatra, directorul Aeroportului Iasi, anunta reluarea zborurilor. Mari probleme cu ceata

Cel putin patru curse de la Aeroportul Iasi au fost afectate de ceata densa care s-a lasat peste oras. Este vorba despre zborurile catre Roma, Londra si Bergamo si despre cursa Londra-Iasi.UPDATE (13:42)"Ceata s-a ridicat, se reiau operatiunile de zbor. Dupa ora 19.00, ne asteptam sa reapara ceata. In conditii de vizibilitate redusa, decizia decolarii revine controlorilor de trafic, decizia aterizarii este a pilotilor, personalul aeroportului nu are niciun rol in luarea unor astfel de ... citeste toata stirea