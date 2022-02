UPDATE! Tribunalul Iasi a decis sa amane analiza plangerii lui Mihai Chirica. Avocatul Marius Striblea si Mihai Chirica au ajuns la sediul Tribunalului Iasi

UPDATE: Tribunalul Iasi a decis sa amane analiza plangerii lui Mihai Chirica pentru vineri, 11 februarie 2022, la ora 9.00.Dosarul DNA care are 6 volume a ajuns la tribunal la ora 9.15. Ora fixata pentru sedinta este 11.10. Primarul Iasului, Mihai Chirica, a fost pus de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie sub control judiciar, pentru o perioada de 60 de zile."DNA Iasi a dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile fata ... citeste toata stirea