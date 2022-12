Update! Video Brigada de Combatere a Crimei Organizate a descins la Primaria Municipiului Iasi

Astazi, 14 decembrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi, pun in aplicare 24 de mandate de perchezitie domiciliara, fiind vizate domiciliile si imobilele detinute sau folosite de mai multe persoane fizice, precum si sediile unor autoritati publice locale.Activitatile se desfasoara intr-o cauza in care se efectueaza cercetari sub ... citeste toata stirea