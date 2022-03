Urca din nou numarul cazurilor de COVID-19 si de gripa. Apel facut de medici: "Sa nu lasam garda jos"

Specialistii spun ca, in ciuda faptului ca autoritatile au hotarat sa ridice toate restrictiile, populatia trebuie sa se protejeze in continuare. Numarul cazurilor de COVID-19 si de gripa sunt in ascensiune, iar specialistii atrag atentia ca nu trebuie sa ne relaxam mai mult decat este cazul, chiar daca autoritatille au decis sa ridice toate restrictiile."Nu ne facem bine dupa o boala de pe azi pe maine. Este un apel! Fie ne monitorizam, fie ca tinem un regim, fie ca trebuie sa continuam un ... citeste toata stirea