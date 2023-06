Depozitul logistic al Kaufland de la Miroslava (Bratuleni) a intrat pe ultima suta de metri in procesul de autorizare. Raportul de mediu va fi supus dezbaterii publice la finalul lunii iunie si, foarte posibil, in luna iulie va fi emisa autorizatie de construire. "Ziarul de Iasi" a analizat documentatia de mediu depusa de catre beneficiar si va prezinta detalii in premiera despre cel de-al treilea centru logistic al lantului de retail de la nivel national.Spatiile de depozitare vor avea o ... citeste toata stirea