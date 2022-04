Urmari ale sarbatorilor: colici biliare, pancreatite, dar si traumatisme ori arsuri

Sarbatorile de Paste din acest an nu au fost linistite pentru toti iesenii. In Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul "Sf. Spiridon" au ajuns mai multe persoane care au avut nevoie de ingrijiri de specialitate.Foarte multi ieseni au ajuns la spital in urma consumului excesiv de mancare sau alcool, dar au existat si victime ale agresiunilor. Au fost peste 15 cazuri de etilism acut, consum excesiv de alcool, si peste 10 cazuri de colica biliara, cunoscuta popular drept "criza de ... citeste toata stirea