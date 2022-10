Urmarire ca in filme cu masini de politie scoase in decor de un sofer recalcitrant

Un asistent medical de la Spitalul "Sf. Spiridon" a confundat strazile Iasului cu platourile de filmare a seriei "Fast and Furious". Baut fiind, a fost aproape sa intre in coliziune pe Independentei cu un alt participant la trafic, care s-a lansat in urmarirea lui.S-au adaugat si politistii, dar soferul a fost de neoprit. Abia in comuna Esutora a putut fi blocat, nu inainte de a incerca sa-i scoata pe politisti in decor, izbindu-se de ei. Rechizitoriul intocmit de procurori nu i-a putut ... citeste toata stirea