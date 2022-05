Urmarire ca in filme pe strazile din Iasi in cursul noptii trecute. Politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Iasi au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism condus de un tanar, pe raza municipiului Iasi. Cu putin timp inainte el a fost implicat intr-un accident cu o alta masina, in care doua persoane au fost ranite. In loc sa opreasca la semnalele politistilor, tanarul a luat-o la fuga pe strazile din Iasi cu masina cu tot. Astfel, politistii au fot nevoiti sa treaca la ... citeste toata stirea