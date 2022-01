Urmarire ca-n filme, prin Dancu

Politistii au filat trei barbati care au spart un amanet si au sustras bijuterii in valoare de 26.000 de lei * infractorii au incercat sa scape cu fuga, insa au fost ajunsi din urma si incatusati pe un teren viranGhinion pentru trei hoti din Dancu. In noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2022 acestia ar fi patruns intr-un amanet din zona si ar fi spart un seif din care au luat bijuterii din aur si argint. In timpul actiunii, lucratorii din cadrul Sectiei 1 Politiei Rurale Iasi si Politiei Locale ... citeste toata stirea