Urmeaza o saptamana calda in Iasi, cu temperaturi de 19 grade Celsius. In tara, vreme ca de august

Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 24 octombrie - 14 noiembrie 2022. Potrivit specialistilor, temperaturile vor fi mai ridicate decat cele obisnuite pentru aceasta perioada. In ultima saptamana din octombrie, se vor inregistra temperaturi de vara, cu maxime de peste 25 de grade Celsius in sud, sud-vest, sud-est.Potrivit prognozei ANM, in perioada urmatoare, urmeaza o atmosfera de toamna cu temperaturi de august. Cele ... citeste toata stirea