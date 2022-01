Urmeaza ultimele semnaturi pentru cele mai inalte cladiri din Iasi

Consiliul Local (CL) va dezbate, saptamana viitoare, proiectul de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) privind construirea unui ansamblu multifunctional pe str. Primaverii 2, investitie initiata de Everland SA (fost Agroland) in zona Iasitex.Investitorul are in proprietate terenuri in suprafata totala de aproape 26.000 mp, zona fiind impartita in doua unitati teritoriale de referinta. O subzona, de peste 13.000 mp, va cuprinde imobile cu o inaltime maxim de 75 metri, in conditiile in care ... citeste toata stirea