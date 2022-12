Urmele razboiului in spitale: Sapte copii ucraineni, nascuti la "Cuza-Voda"; peste 400, tratati la Sf. Maria. Servicii medicale totale de 1,76 milioane

Iasul a fost in prima linie a razboiului ruso-ucrainean inca din prima zi in care rachetele rusesti au cazut pe teritoriul tarii vecine. Valul de refugiati care a fugit din calea armatei rosii a fost primit in capitala Moldovei si peste tot in judet, iar ucrainenii au fost sprijiniti sa mearga mai departe sau sa se stabileasca in judet, in asteptarea terminarii conflictului. Insa timp de mai bine de 10 luni, cat zeci de mii de ucraineni au numit Romania "acasa", nevoile acestora au fost mai ... citeste toata stirea