Urs in judetul Iasi? Urme ciudate in zona Dobrovat, facute publice de un inginer silvic. Unde duc indicatiile?

O serie de urme inedite gasite intr-o padure din apropierea Iasului a pus pe jar o intreaga comunitate."Urs in padurea Barnova-Dobrovat? Ce informatii avem si de ce nu ar trebui sa ne ingrijoreze, nici daca se confirma.Ieri un inginer silvic a postat doua fotografii cu urme pe Codrii Iasilor - cunoastem, pretuim, pastram (pe prima o vedeti mai jos) sustinand ca au fost facute in padurea Barnova-Dobrovat. Intre timp am aflat ca ar fi vorba de zona Focsasca, comuna Tacuta, putin la sud de ... citeste toata stirea