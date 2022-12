Urs prins intr-un lat, pe marginea unui drum judetean, tranchilizat si eliberat de catre autoritati

Un urs a ramas captiv intr-un lat de sarma, duminica dimineata, pe marginea unui drum judetean din Bistrita Nasaud. Autoritatile au intervenit si au tranchilizat animalul, acesta urmand a fi eliberat in aceeasi zona, insa la mai mare altitudine.Ursul, in varsta de doi ani si care cantareste aproximativ 80 de kilograme, a fost zarit fiind prins intr-un lat de sarma duminica dimineata, pe raza Ocolului Silvic Bistrita-Bargaului, in zona cunoscuta localnicilor sub denumirea Valea Munceilor, pe ... citeste toata stirea