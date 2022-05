Ursul de la Dobrovat: nu a fost vazut, dar face furori in zona

Mai multe urme au fost gasite in Padurea Dobrovat, dar pana ieri nimeni nu a observat patrupedul. Ar fi prima data cand un asemenea animal ajunge liber in judetul nostru, desi, spun expertii in domeniul cinegetic, acesta nu este arealul lorImagini cu urme lasate de un animal de talie mare in Padurea Barnova-Dobrovat au starnit rumoare, dar si temeri: sa fie vorba de un urs? Fotografiile publicate cu doua zile in urma pe pagina de Facebook "Codrii Iasilor - cunoastem, pretuim, pastram" sunt ... citeste toata stirea