Ursul "turist" s-a intors! Ba chiar s-a apropiat si mai mult de Iasi

Ursul a carui prezenta a fost semnalata in Padurea Dobrovat nu a plecat, ba dimpotriva, a venit mai aproape de Iasi. In aceasta dimineata, un apel la 112 a avut ca efect deplasarea unui echipaj de jandarmi in zona satului Poieni, din Schitu Duca.Prezenta ursului a fost anuntata de primarul comunei Schitu Duca pe retelele de socilizare:" Astazi, in jurul orei 10 dimineata, a fost semnalata prezenta unui urs prin numarul Serviciului de Urgenta 112, catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean ... citeste toata stirea