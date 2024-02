Usile bisericilor au probleme cu ISU: se deschid in interior, putand face multe victime in caz de incendiu.

Pompierii si preotii din Iasi s-au "unit" pentru a preveni incendiile din biserici. De ieri a inceput Saptamana Protectiei Civile, care se va desfasura in parteneriat cu Mitropolia Iasi, Fundatia Crucea Rosie si Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi.Cele doua instituti, pompierii si Biserica, sunt constiente de faptul ca majoritatea lacasurilor de cult au o problema majora: usile se deschis in interior, ceea ce face ca, in caz de incendiu, onoriasii sa fie blocati in timp ce se imbulzesc ... citește toată știrea