USLIP Iasi cere retragerea planului cadru pe filiera tehnologica

* "Ne aflam in fata unei erori fundamentale in ceea ce priveste abordarea fata de elevii din zona invatamantului tehnic si profesional", considera Laviniu Lacusta, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar IasiPlanul cadru de la filiera tehnologica este o schimbare radicala care ridica semne de intrebare cu privire la abordarea educationala a statului roman. Sindicalistii din preuniversitar spun ca, in realitate, cei mai multi elevi ajung in invatamantul tehnologic ... citește toată știrea