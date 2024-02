In goana dupa banii pentru baroni si sinecuri, guvernul Ciolacu a decis inca de anul trecut ca incepand cu 2024, romanii care se vor imbolnavi vor plati si o taxa de boala.Mai exact, incepand cu ianuarie 2024 toti cei care au beneficiat de concediu medical, au primit cu 10% mai putin decat ar fi primit in mod normal.Desi USR este singurul partid care a avertizat, inca dinainte de adoptarea in decembrie 2023 a "ordonantei trenulet", asupra absurditatii suprataxarii introduse de ministrul ... citeste toata stirea