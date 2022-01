USR cere demisia ministrului de Interne. Domnul Bode a iesit sa ne spuna ca lucrurile merg rau si are o grea mostenire

Purtatorul de cuvant al USR Ionut Mosteanu a precizat ca partidul din care face parte ii cere demisia ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode, dupa reactia pe care a avut-o cu privire la accidentul in care un politist a lovit cu masina doua fetite, in Bucuresti, iar una dintre ele a murit. Deputatul USR a explicat ca Bode nu poate acuza greaua mostenire pentru faptele petrecute."Astazi a iesit sa ne spuna ca lucrurile merg rau si are o grea mostenire. Multumim, asta stim si noi. Observam ... citeste toata stirea