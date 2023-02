USR Iasi a intrat in febra alegerilor interne. Care sunt taberele si protagonistii? Ce functii vrea fiecare?

USR Iasi a intrat in febra alegerilor interne pentru desemnarea candidatului la Primarie. De aproape un an, trei membri ai filialei si-au anuntat public decizia de a candida: Marius Bodea (senator), Cosette Chichirau (deputat) si Razvan Timofciuc (consilier local).In weekend, Biroul Politic Local (BPL) al USR Iasi a decis ca in zilele de 18 si 19 martie sa fie desemnat candidatul. Insa, decizia este contestata de doi dintre pretendenti, fiind ceruta, la nivel central, dizolvarea conducerii ... citeste toata stirea