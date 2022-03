USR propune alocarea unui milion de lei de la bugetul local pentru cazarea refugiatilor

Consilierii locali ai USR propun convocarea unei sedinte extraordinare a plenului pentru alocarea de fonduri in sprijinul refugiatilor din Ucraina. Potrivit liderului de grup Razvan Timofciuc, intentia este de a stabili un plan concret de actiune si pentru a aproba sumele necesare in vederea asigurarii conditiilor de cazare pentru refugiati."In Iasi au sosit deja mii de refugiati ucraineni care se afla fie in tranzit, fie isi doresc sa stea pentru o perioada mai lunga de timp. Insa valurile ... citeste toata stirea