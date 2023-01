USR si PSD au boicotat azi o sedinta la Primarie. Miza, cu bataie lunga: amanarea bugetului orasului

Clasa politica locala a dat in clocot in aceasta dimineata.Opozitia din Consiliul Local (CL) a blocat numirea unui nou consilier PNL (Marius Rapanu), in locul lui Alin Andries, numit recent intr-o functie de secretar de stat. Rapanu a fost validat deja de instanta, iar decizia de astazi a CL era una formala: Rapanu trebuia sa ii ia locul lui Andries in comisiile de specialitate. Insa, consilierii USR si PSD nu s-au prezentat la sedinta, astfel ca nu a fost cvorum, iar reuniunea a fost ... citeste toata stirea