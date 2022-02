USR voteaza bugetul daca Primaria va realiza 80% din investitiile propuse

Amendamentele PSD au fost respinse in comisii. Mihai Chirica va fi la Tribunal, unde se judeca contestatia acestuia la masura controlului judiciar.Consilierii locali vor dezbate astazi proiectul de buget pe anul 2022 in absenta primarului Mihai Chirica. Suspendat de facto din functia de primar, edilul va fi la Tribunal pentru judecarea contestatiei depuse impotriva masurii de control judiciar decisa de DNA in dosarul "Flux". Bugetul a fost deja dezbatut la nivel de comisii, iar consilierii au ... citeste toata stirea