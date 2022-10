UTI a inaugurat un nou laborator

Unul dintre laboratoarele de la Facultatea de Inginerie Electrica a fost modernizat in urma unei investitii de 100.000 de lei. Banii au fost dati de cei de la BorgWarnerUniversitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) a inaugurat ieri un nou laborator modernizat in colaborare cu compania BorgWarner. Banii au fost dati prin Fondul BorgWarner pentru Educatie, in urma unei competitii organizate de Fundatia Comunitara Iasi. Astfel, 100.000 de lei au fost investiti in dotarea cu ... citeste toata stirea