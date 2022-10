Uzina de motoare Dacia, pe mana chinezilor? Renault negociaza cu Geely

Renault negociaza un parteneriat cu chinezii de la Geely in incercarea de a-si reduce costurile atat in ceea ce priveste masinile electrificate, cat si a celor termice. Iar Uzina de motoare termice Dacia de la Mioveni e una dintre cele mai importante din curtea francezilor.Luca De Meo, directorul general Renault, a anuntat marti, 11 octombrie 2022, ca producatorul auto este in cautarea unui partener pentru a-si separa activitatea in domeniul motoarelor cu combustie si a-si reduce costurile de ... citeste toata stirea