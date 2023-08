Meteorologii anunta Cod Portocaliu de vijelii, grindina si ploi torentiale in 17 judete, printre care si Iasul. Alerta meteo este valabila pana miercuri noapte. De altfel, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica.De miercuri ora 10.00 pana joi la ora 2.00, un Cod Galben anunta, in cea mai mare parte a tarii, perioade cu instabilitate atmosferica.Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului (rafale de ... citeste toata stirea