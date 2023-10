Managerii spitalelor din Iasi se pregatesc pentru un val de scumpiri si de probleme in a-si gasi asiguratori pentru a acoperi polita de malpraxis. Polita este reinnoita anual si este obligatorie pentru a putea intra in contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. Pana in trecut a fost, de principiu, o formalitate, cu exceptia unitatilor medicale ce au pierdut procese pentru malpraxis sau pe alte spete si erau considerate de risc extrem. Acum, preturile sunt si de 5 ori mai mari.Dar ... citeste toata stirea