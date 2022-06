Va place? Acesta este bazinul de inot olimpic al Iasului. "Popovicii nostri stau pe mal, la terase"

Performanta obtinuta de inotatorul roman David Popovici la Campionatul Mondial de la Budapesta a readus in atentia publica starea deplorabila a proiectului privind construirea unui bazin olimpic la Iasi. Acest proiect este o "rana" mai veche a Iasului, constructia fiind inceputa acum mai bine de 20 de ani, in Gradinari, dar investitia nu a fost dusa la bun sfarsit.Dupa rezolvarea unor probleme privind regimul juridic al terenurilor, sperantele Iasului s-au indreptat inspre guvern in ideea ... citeste toata stirea