Va sta dupa gratii pentru ca si-a terorizat colegii de la centrul "O noua sansa"

Un pustan si-a terorizat timp de doua saptamani colegii internati in centrul "O noua sansa" din Targu Frumos. Devenit intre timp major si avand deja un cazier bogat, Constantin Turcanu a fost condamnat la inchisoare cu executarea in regim de detentie.Inca de la inceputul internarii in centrul "O noua sansa", Turcanu a manifestat un comportament agresiv fata de ceilalti tineri, dar si fata de angajatii institutiei, creand numeroase probleme supraveghetorilor. Pe 17 martie anul trecut, dupa o ... citeste toata stirea