Vaccinare la chiuveta in cabinetul unui medic din Iasi premiat de prefect (UPDATE)

Astazi, 12 ianuarie 2022, politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, efectueaza un numar de 25 de perchezitii la domiciliile unor persoane din judetele Neamt si Iasi, suspectate de savarsirea unor infractiuni de fals si coruptie in legatura cu obtinerea in mod ilegal a unor certificate care sa ateste vaccinarea anti-COVID-19. Potrivit unor surse, sunt vizate cadre medicale din Ciohorani, ... citeste toata stirea