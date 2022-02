Vaccinarea la chiuveta de la Iasi: plus 30 de zile de arest pentru doctorita acuzata

Doctorita ieseana acuzata ca a vaccinat in fals sute de oameni a avut ieri un nou termen la instanta din Bacau. I s-a prelungit mandatul de arestare.Medicul din Ciohorani, Daniela Bejan, aflat in arest preventiv dupa ce procurorii din judetul Neamt o acuza de "vaccinare la chiuveta", va mai petrece si urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor. Procurorii au solicitat in instanta prelungirea masurii arestului preventiv cu inca 30 de zile, iar judecatorii au acceptat.Daniela Bejan este ... citeste toata stirea