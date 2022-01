Vaccinarea rurala, un esec lamentabil la Iasi

Cifrele arata o trista realitate: vaccinarea reprezinta o necunoscuta pentru iesenii din mediul rural * la nivel national, procentajul de vaccinare rurala este de 36,77% * in judetul Iasi, dintr-un total de 98 de UAT-uri, doar trei comune depasesc respectivul prag - Valea Lupului, Miroslava si Rediu, in timp ce comuna Ciurea este foarte aproape de media nationala * de asemenea, doar zece comune iesene au depasit pragul de 30% in privinta populatiei vaccinate * codasele vaccinarii sunt comunele ... citeste toata stirea