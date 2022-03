Vaccinarea se va face numai in cabinetele medicilor de familie

Vaccinarea impotriva COVID-19 va trece in urmatoarele saptamani in grija medicilor de familie. Astfel, activitatile de vaccinare desfasurate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor (CNCAV) vor fi transferate catre Programul National de Vaccinare al Ministerului Sanatatii, care se deruleaza prin cabinetele medicilor de familie.Schimbarea vine atat in urma dinamicii pandemiei de COVID-19 cat si ca urmare a faptului ca secretarul de stat Andrei Baciu a fost numit in functia de ... citeste toata stirea