Vaccinul BCG se gaseste din nou in maternitati dupa o perioada in care a lipsit. La Iasi au fost distribuite aproape 2.000 de doze

Vaccinul BCG (bacilul Calmette-Guerin), folosit in prevenirea tuberculozei si care se administreaza nou-nascutilor in primele 72 de ore dupa nastere, a lipsit din maternitatile iesene in ultima perioada.Lipsa a fost rezolvata de curand, iar reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi spun ca in maternitati au ajuns aproape 2.000 de fiole. "Au fost distribuite 1.200 de fiole la Maternitatea *Cuza Voda*, 500 la Maternitatea *Elena Doamna*, la Spitalul din Harlau inca 50 de doze, iar ... citeste toata stirea