Val de absente la simularea Bacalaureatului

Doar 4.555 de elevi din ultimul an de liceu s-au prezentat in cele 50 de centre din Iasi si judet, in care a fost organizata Simularea Examenului National de Bacalaureat. Initial au fost inscrisi 5.300 de elevi ai claselor a XII-a si a XIII-a seral sau frecventa redusa, dar 745 au absentat.Inspectoratul scolar anunta o participare de 85,94 % la prima proba scrise din cadrul simularii examenului de Bacalaureat organizata de Ministerul Educatiei. La aceasta proba niciun elev nu a fost eliminat ... citește toată știrea