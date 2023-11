Politistii din Iasi se confrunta cu un val de fraude bancare: cineva intra in aplicatiile informatice ale iesenilor si le fura banii. In trei zile, trei ieseni au mers la politie si au descris furturile online. Cea mai mare suma furata a fost de 11.300 de lei in trei transferuri bancare."In ziua de 7 noiembrie, Sectia 2 Politie Iasi a fost sesizata de catre o femeie in varsta de 82 de ani, din municipiul Iasi, cu privire la faptul ca, in perioada 4 noiembrie - 7 noiembrie, prin intermediul ... citeste toata stirea