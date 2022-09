Val de pneumonii si laringite la Spitalul de Copii din Iasi. Cei mai multi care au nevoie de internare sunt de varsta scolara

Medicii pediatri de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" se confrunta cu un val de cazuri de pneumonii si laringite in randul copiilor de varsta scolara. In ultimele 48 de ore au ajuns la spital 49 de copii cu astfel de manifestari, numarul fiind in continua crestere.In acelasi timp, numarul cazurilor de infectie cu SARS-CoV-2 a scazut semnificativ, in cursul zilei de luni, 20 septembrie, erau internati doar opt copii. Au existat perioade in care erau internati din aceasta cauza si peste 30 de ... citeste toata stirea