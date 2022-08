Val de sesizari de la clienti unei banci care spun ca au ramas fara bani in conturi. Transferuri suspecte pentru site-uri de pariuri si cheltuieli catre falsi beneficiari din mai multe state: "Sunt foarte ingrijorata pentru siguranta banilor mei"

Dupa publicarea articolului, pe adresa redactiei au scris foarte multe persoane care au povestit ca au trecut prin similare, fiindu-le retrase sume de bani din conturi.Un client al Raiffeisen Bank a semnalat ca a trecut, in urma cu cateva luni, printr-o situatie similara cu cea a femeii din Tulcea."Identic mi s-a intamplat si mie. In cazul meu, a fost vorba de o suma mult mai mica, dar principiul a fost acelasi. Si in cazul meu, banca a refuzat sa anuleze transferul - care era *pending* (in ... citeste toata stirea