Valea Lupului, singura localitate ramasa in scenariul rosu

Cu o zi inaintea expirarii starii de alerta si, implicit, a elimarii unor restrictii, in judetul Iasi s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri, de la 112, la 177, precum si sapte decese * chiar si asa, incidentele au scazut semnificativ, cu exceptia comunei Valea Lupului, singura ramasa in scenariul rosu (8,14 cazuri la mia de locuitori) * numarul localitatilor aflate in scenariul verde a urcat la 41, iar in trei dintre acestea nu a fost raportata nicio infectareIn ultimele 24 de ore, ... citeste toata stirea