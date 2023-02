Valentine's Day: Care este originea Zilei Indragostitilor si cum se sarbatorea

Ziua indragostitilor sau Valentine's Day este sarbatorita, in fiecare an, la data de 14 februarie, cu precadere in Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada si Australia. In timp, a fost adoptata in mai multe tari europene, intre care si Romania, in tari de pe continentul asiatic, precum China si Coreea de Sud, in America de Sud si Africa. In alte tari, Valentine's Day este vazuta ca ziua in care membrii familiei isi arata dragostea unul fata de celalalt, dar si fata de prieteni. ... citeste toata stirea