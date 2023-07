Meteorologii anunta furtuni, incepand de luni seara, in vestul, nord-vestul si centrul tarii. Totodata, pe parcursul zilei de luni, valul de caldura se extinde in vest, sud si partial in est, iar marti va cuprinde toata tara. Marti va fi Cod rosu de temperaturi extreme, in Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi si in Bucuresti, unde temperaturile maxime vor fi intre 40-42 de grade, in timp ce in restul tarii vor fi in vigoare coduri galben si portocaliu de canicula. Valul de caldura va ... citeste toata stirea