Valul de caldura si disconfort termic va persista pana marti. La Iasi este cod galben

Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic vor persista in toate regiunile, pana marti, fiind emis Cod galben pentru zonele de campie si de podis, dar si Cod portocaliu pentru zonele joase din vestul si nord-vestul tarii. Duminica, vor fi ploi si furtuni in mai multe regiuni, fiind emis Cod galben pentru zonele de deal si munte, Transilvania si, local, in Oltenia, Moldova si nord-vestul Munteniei. In zonele de munte si in nord-vestul Olteniei va fi Cod portocaliu. ... citeste toata stirea