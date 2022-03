Vama Siret - Reportaj de la granita cu razboiul. "Cu ochii inrositi de lacrimi"

Pe o vreme cainoasa, camuflat in corespondent de razboi si inarmat cu un translator, domnul Nelu Hreniuc din Serbauti, o comuna aflata la vreo 18 km de Siret, am reusit sa patrund ieri in vama Siret. De cand a inceput razboiul din Ucraina, pe aici intra in Romania, in medie, cca 500 de refugiati pe ora sau 10 mii pe zi. Estimarea apartine unui politist de frontiera care nu m-a lasat sa fac poze cu cozile de la punctul de trecere: "E legea vamilor, daca nu stiati."Intrarea in zona vamii nu e ... citeste toata stirea