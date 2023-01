Vamesii la care au descins mascatii stau la vila, nu au bani in cont. Au salarii modeste, la secret

Vamesii se bucura de un regim special la fel ca lucratorii din politie. Ei au veniturile anonimizate, desi tocmai in cazul lor ar trebui sa existe o transparenta maxima. Ei sunt foarte expusi sa ia spaga.Politistii Directiei Generale Anticoruptie au descins marti, 17 ianuarie, dimineata la vilele din Oradea si Sanmartin ale unor politisti de frontiera, in cadrul unui amplu dosar de coruptie.Un numar de 31 de perchezitii, din care 4 in Bihor, au fost initiate marti dimineata de politistii ... citeste toata stirea