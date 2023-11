In perioada 6-11 noiembrie 2023, Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" din Iasi (BCU), va gazdui "Zilele Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu". O expozitie documentara organizata in premiera, conferinte, dezbateri profesionale, tururi ghidate, concursuri pentru utilizatori si sesiuni de instruire si schimb de experienta pentru bibliotecari vor fi organizate pentru a celebra excelenta profesionala si continuitatea academica.Sub titlul "Biblioteca in societatea digitala", ... citeste toata stirea